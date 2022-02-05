Нутрициолог: употребление молока может привести к развитию опухолей

Нутрициолог Анна Лысенко рассказала о том, что употребление некоторых молочных продуктов может вызвать развитие злокачественных опухолей. Об этом сообщает «Ura.ru»
Врач заявила, что дело не только в усвоении этих продуктов, а в том, как они изготавливаются.
— Гормоны колют скоту, и вы употребляете их вместе с молоком. Это не полезная история. Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это вдвойне полезно для организма, — сказала Анна Лысенко.
Директор Самарского НИИ диетологии Михаил Гинзбург заявил, что нужно выбирать молоко с коротким сроком хранения.
— Могу привести пример по кисломолочным напиткам. Мы их используем, как источник бифидо- и лактобактерий. Это живые существа. Они продолжают жить в простокваше. Когда эти бактерии находятся в ней слишком долго, вкусовые качества портятся, увеличивается количество молочной кислоты. Лучше есть это все с коротким сроком годности и местного производства, — сказал специалист.
Врач отметил, что в продуктах длительного хранения меняют его свойства. Это должна заставить задуматься о том, что там не все хорошо с микрофлорой.