Нутрициолог: употребление молока может привести к развитию опухолей

Нутрициолог Анна Лысенко рассказала о том, что употребление некоторых молочных продуктов может вызвать развитие злокачественных опухолей. Об этом сообщает «Ura.ru»

Врач заявила, что дело не только в усвоении этих продуктов, а в том, как они изготавливаются.

— Гормоны колют скоту, и вы употребляете их вместе с молоком. Это не полезная история. Повышается инсулиноподобный фактор роста в организме, то есть способствует росту всех тканей, а также опухолей, злокачественных, в том числе. Если есть возможность, молоко лучше заменить на растительное, соевое или кокосовое. Это вдвойне полезно для организма, — сказала Анна Лысенко.

Директор Самарского НИИ диетологии Михаил Гинзбург заявил, что нужно выбирать молоко с коротким сроком хранения.