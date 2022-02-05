В Коми утвердили новые размеры пособий на погребение

Для всех муниципалитетов Коми утвердили выплаты, пособия и компенсации на погребение в этом году. Об этом сообщает Комитет по тарифам Республики Коми.
Пособия на погребения помогут компенсировать расходы родственникам, законным представителям или специалистам похоронного дела (если погибший был одинок).
Размеры пособий в 2022 году увеличили на 8,4 процента. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем. В таблице Комитет по тарифам приводит информацию о размерах пособий на погребение в 2021 и 2022 годах.