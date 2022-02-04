Медики Коми увидели в коронавирусе помощь в лечении рака

COVID-19 оказался полезен в выявлении рака и других онкозаболеваний. Об этом со ссылкой на слова главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Коми Андрея Галина сообщил «Комиинформ».

- Пациентам, зараженным коронавирусом, зачастую требуется спектр дообследований, чтобы исключить патологии. Во время этих исследований зачастую и выявляется онкология. Можно сказать, что это положительная сторона коронавируса - рост выявляемости онкозаболеваний на начальных стадиях, - сообщил врач.

Врачи отметили, что информации о влиянии новой инфекции на течение онкологических заболеваний нет никаких подтверждений: