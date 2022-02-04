Сыктывкарец, который приставал к подростку, получил 9 лет колонии

В столице Коми вынесли приговор рецидивисту, который неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщили в СУ СКР региона.

Ране 38-летний горожанин уже представал перед судом за похожие нарушения и даже имел непогашенную судимость. В ходе следствия выяснилось, что в 2021 году сыктывкарец, угрожая применить силу, увел подростка в безлюдное место в районе дома на Карла Маркса и стал приставать к нему.