В мэрии рассказали, какие дороги Сыктывкара отремонтируют этим летом

Мэрия Сыктывкара расширила перечень дорог для ремонта этим летом. Туда вошли еще три объекта – автодорога «подъезд к зверохозяйству» (участок 3,65 км, ответвление на «Ботанический сад СГУ» от улицы Лесопарковой), а также улицы Набережная (306 м) и Менделеева (738 м) в Эжве.
– Летом в столице Коми будет идти ремонт 14 дорог и участков общей протяжённостью 13,2 километра. Напомню, что цель нацпроекта БКД – привести в нормативное состояние 85 процентов улично-дорожной сети города. В последние год-два мы наблюдаем значительное подорожание строительных материалов. Поэтому достижение данного показателя при текущем уровне финансирования представляется достаточно сложной задачей. Тем не менее, мы ищем все возможности для того, чтобы при имеющихся ресурсах приводить в порядок как можно больше дорог и участков", – отметил первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.
Он также добавил, что мэрия прорабатывает вопрос ремонта 1-й Промышленной улицы.
– Ремонт данной дороги предполагается за счёт средств инвестиционного бюджетного кредита. В настоящее ожидаем подтверждение финансирования этого проекта. При подтверждении мы готовы оперативно организовать аукцион по выбору подрядчика, – подчеркнул вице-мэр.
В общем в 2022 году отремонтируют следующие участки:
- Сысольское шоссе от ул.Пермская до ул.Маркова (подъезд к Аэропорту от а/д Сыктывкар – Пузла – Крутая на участке Лесозавод – Кочпон-Чит – Давпон до ул.Маркова);
- ул.Куратова;
- ул.Маегова;
- Пушкинский проезд;
- Нагорный проезд;
- ул.Индустриальная (подъезд к промышленному узлу «Дырносский»);
- ул.Судостроительная (пгт. Краснозатонский);
- ул.Трудовая (автомобильная дорога Обход центральной части п.г.т. Краснозатонский);
- ул.Олега Кошевого (в п. Выльтыдор);
- ул.Охотничья (п.г.т. В.Максаковка);
- ул.Магистральная (п. Н.Чов);
- автодорога «подъезд к зверохозяйству» (ответвление на «Ботанический сад СГУ» от улицы Лесопарковой);
- ул.Менделеева;
- ул.Набережная.