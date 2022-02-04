В мэрии рассказали, какие дороги Сыктывкара отремонтируют этим летом

Мэрия Сыктывкара расширила перечень дорог для ремонта этим летом. Туда вошли еще три объекта – автодорога «подъезд к зверохозяйству» (участок 3,65 км, ответвление на «Ботанический сад СГУ» от улицы Лесопарковой), а также улицы Набережная (306 м) и Менделеева (738 м) в Эжве.

– Летом в столице Коми будет идти ремонт 14 дорог и участков общей протяжённостью 13,2 километра. Напомню, что цель нацпроекта БКД – привести в нормативное состояние 85 процентов улично-дорожной сети города. В последние год-два мы наблюдаем значительное подорожание строительных материалов. Поэтому достижение данного показателя при текущем уровне финансирования представляется достаточно сложной задачей. Тем не менее, мы ищем все возможности для того, чтобы при имеющихся ресурсах приводить в порядок как можно больше дорог и участков", – отметил первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.

Он также добавил, что мэрия прорабатывает вопрос ремонта 1-й Промышленной улицы.