Сыктывкарцы об индексации соцвыплат с 1 февраля: «Лучше, чем ничего»

С 1 февраля на 8,4% выросли пособия, маткапитал и другие соцвыплаты. Прибавили размер единовременной выплаты при рождении малыша и за ранюю постановку на учет в по беременности, также выросли пособия по уходу за ребенком до полутора лет. В феврале пенсии неработающим пенсионерам опередят уровень инфляции. Их увеличили на 8,6%. «Pro Город» узнал, как эти изменения отразятся на сыктывкарцах.

Молодая мама из Сыктывкара Юлия Носкова рассказала, что получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет с места работы и «путинские выплаты». Девушка сообщила, что пособия для их семьи важны.

«Социальные выплаты очень выручают, все-таки это треть от моей зарплаты. Это существенная сумма для нашей семьи. Если бы не было их, то пришлось бы очень туго «затянуть пояса», – поделилась с «Pro Городом» Юлия.

Девушка поддерживает и действия государства по индексированию маткапитала.