Сыктывкарцы об индексации соцвыплат с 1 февраля: «Лучше, чем ничего»

С 1 февраля на 8,4% выросли пособия, маткапитал и другие соцвыплаты. Прибавили размер единовременной выплаты при рождении малыша и за ранюю постановку на учет в по беременности, также выросли пособия по уходу за ребенком до полутора лет. В феврале пенсии неработающим пенсионерам опередят уровень инфляции. Их увеличили на 8,6%. «Pro Город» узнал, как эти изменения отразятся на сыктывкарцах.
Молодая мама из Сыктывкара Юлия Носкова рассказала, что получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет с места работы и «путинские выплаты». Девушка сообщила, что пособия для их семьи важны.
«Социальные выплаты очень выручают, все-таки это треть от моей зарплаты. Это существенная сумма для нашей семьи. Если бы не было их, то пришлось бы очень туго «затянуть пояса», – поделилась с «Pro Городом» Юлия.
Девушка поддерживает и действия государства по индексированию маткапитала.
«Это очень хорошо, так как цены нынче редко успевают за доходами», – вспомнила Юлия.
Марина Смирнова родила девочку в сентябре 2020 года. Сейчас получает пособия до полутора и до трех лет.
«В целом отношусь спокойно, раньше ничего не получали вообще на первого ребенка, так что радуемся тому, что имеем», – рассказала Марина.
Обе девушки считают несущественным минимальное увеличение пособия до полутора лет.
«Конечно, 600 рублей не сделали бы какой-то огромный вклад в бюджет нашей семьи, но все же это лучше, чем ничего», – сообщила Марина.
Пенсионер Валерий Соловей положительно относится к индексированию пенсий на размер инфляции.
«По поручению президента мне уже в январе всё пришло с индексацией в 8,6%. Я доволен тем, что покрыли уровень роста цен», – рассказал Валерий.
Но не все получили эту сумму раньше 1 февраля.
«Пенсию платят по алфавиту, я получаю в середине месяца, а мой друг в начале. Поэтому ему не повезло, он получил по-старому уровню инфляции. Многие тогда возмущались, что это несправедливо. Всем остальным решили уже в январе выплатить с новым увеличением», – вспомнил Валерий.
Мужчина думает, что некоторым пенсионерам эта выплата не сильно поможет.
«Моя пенсия сейчас выросла на 1400 рублей. Но чем меньше ее размер, тем меньше и прибавка. Для одинокого человека пенсии вообще маловато. Купили лекарства, оплатили коммуналку и на жизнь совсем чуток. Мы с женой оба пенсионеры, нам в этом плане легче. После всех обязательных расходов целая сумма остается на личные нужды», – рассказал Валерий.
Индексацию всех выплат провели автоматически. Даже для тех семьей, которые еще не использовали маткапитал, с февраля провели перерасчет.
В итоге материнский капитал вырос:
- на 40 646 рублей за первого ребенка. Теперь его размер 524 500 рублей;
- на 53 712 рубль за детей, которые родились с 2020 года. Теперь выплата составит 693 100 рублей;
- 168 616 рублей получат при появлении второго ребенка те, кто уже получал сумму на первого.