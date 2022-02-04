Соцработники Коми купят одиноким старикам продукты и лекарства

Из-за ужесточения антиковидных мер в Коми ввели телефоны, по которым можно вызвать соцработников. Они помогут пожилым и инвалидам доставить домой продукты и лекарства.
Такую помощь могут получить:
- одинокие люди старше 60 лет
- одинокие маломобильные люди
- одинокие горожане на изоляции по медицинским показаниям, не имеющие помощи со стороны третьих лиц.
Помощь также предоставляется пожилым и маломобильным жителям республики, если они остались одни из-за того, что, например, люди, которые за ними ухаживают, госпитализированы или вынуждены быть на самоизоляции по медицинским показаниям.
Позвонить по телефонам можно в рабочее время с 9:00 до 16:00. При поступлении заявок данные заявителей будут проверены по базам данных и принято решение о возможности оказания помощи. Выполнение заявок по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости будет осуществляться во взаимодействии и при участии волонтеров движения #МыВместе.