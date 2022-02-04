Соцработники Коми купят одиноким старикам продукты и лекарства

Из-за ужесточения антиковидных мер в Коми ввели телефоны, по которым можно вызвать соцработников. Они помогут пожилым и инвалидам доставить домой продукты и лекарства. Такую помощь могут получить:

одинокие люди старше 60 лет

одинокие маломобильные люди

одинокие горожане на изоляции по медицинским показаниям, не имеющие помощи со стороны третьих лиц. Помощь также предоставляется пожилым и маломобильным жителям республики, если они остались одни из-за того, что, например, люди, которые за ними ухаживают, госпитализированы или вынуждены быть на самоизоляции по медицинским показаниям.