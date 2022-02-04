У границ Коми обнаружены очаги бешенства среди лесных животных

На границе Ненецкого автономного округа и Коми найдены новы очаги бешенства. О случаях с зараженными животными рассказали в департаменте внутреннего контроля и надзора НАО.

В Нарьян-Маре обнаружили труп лисицы, которая была заражена. 1 февраля вирус подтвердили в лаборатории. Еще один очаг найден в Каратайте, где обнаружили песца, который вел себя необыкновенно агрессивно. Он кидался на собак и его пришлось застрелить. В последствии у него тоже подтвердилось бешенство.