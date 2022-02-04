В Коми взлетели цены на детское питание и овощи

За прошедшую неделю в Коми подорожали детское питание и морковь. Об этом сообщили в Комистате.
Согласно данным ведомства, значительно выросли цены на мясные консервы для детского питания – сразу 7,6%. Овощные тоже не отстают – 3,9%. Также подскочила цена на полукопченые колбасы – 2% и ржаной хлеб – 1%.
Масло сливочное стало дороже на 0,8%, а сахар – на 0,5%. За неделю яйца подешевели на 2,7%, а колбасы вареные и гречка – на 0,2%. Морковь подорожала на 5,2%, свекла и огурцы – на 3,7%, капуста – на 3,5%, бананы – на 1,3%. Туалетная бумага подорожала на 10%, шампуни – на 2,5%, а смартфоны подешевели на 1,7%.