В Коми взлетели цены на детское питание и овощи

За прошедшую неделю в Коми подорожали детское питание и морковь. Об этом сообщили в Комистате.

Согласно данным ведомства, значительно выросли цены на мясные консервы для детского питания – сразу 7,6%. Овощные тоже не отстают – 3,9%. Также подскочила цена на полукопченые колбасы – 2% и ржаной хлеб – 1%.