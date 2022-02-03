Кто такая котоняня?

Няня для кота – это один из вариантов платной передержки питомца на время отсутствия его владельца, который предлагают специальные компании. В таком случае, к вам домой во время вашего отъезда, будет наведываться специальный сотрудник фирмы, услугам которой вы отдадите предпочтение. Котситтер предоставляет полный объем услуг по уходу за вашим домашним животным.

Данная статья будет интересна и полезна нынешним или будущим владельцам домашних питомцев. Сегодня мы подробно поговорим о таком современном сервисе для хозяев четвероногих пушистиков, как котситтер.

Так, один из вызывающих тревогу моментов — это опасения, которые возникают у владельца в связи с тем, что совершенно чужой человек вхож в его жилье, во время его отсутствия. Данную ситуацию может сгладить солидная репутация компании на рынке предоставления таких услуг, гарантии фирмы, прописанные в договоре, который вы оформляете на время передержки. С другой стороны, имеется в таком случае и жирный плюс, правда не для вас, а для вашего питомца. Ведь ваш любимец временно остается, пускай без заботы хозяина, но, по крайней мере, в родных стенах. В этом главное отличие такого варианта от гостиницы для кошек https://murchalkin.ru/gostinica_dlya_koshek, где совершенно непривычная обстановка может даже вызвать стресс животного. Ведь кошка – это животное, привыкающее не только к человеку, но и к территории, где проживает.

Между владельцем животного и агентством по передержке заключается договор о предоставлении услуг. В ситуации с передержкой четвероногого прописывается все до малейших подробностей, как и в обычном соглашении.

Возможные пункты договора:

периодичность посещения сотрудником кошки и объем выполняемых ним услуг;

режим и рацион питания животного, норма порции, частота кормления, наличие аллергии на пищевые продукты;

необходимость медицинских манипуляций, посещение ветеринара, прием животным лекарств или витаминов;

страхование здоровья вашего питомца;

вопрос связи владельца и сотрудника фирмы, ответственного за вашего четвероногого, необходимость предоставления систематических фотоотчетов, возможность видеосвязи;

размер, сроки и условия оплаты услуг.

Есть понятие основных (кормление, гигиеническая уборка) и дополнительных услуг, среди которых может быть – купание, груминг, обрезка когтей и т.д.

Некоторые агентства по передержки даже предлагают бесплатное знакомство котситтера с будущим подопечным. Это важное мероприятие, так как вы не только увидите, как реагирует ваш питомец на временного хозяина, но и воочию увидите то, как ведет себя сотрудник с животным, сможете познакомиться с ним лично и задать все важные для вас вопросы. К тому же часто с первого взгляда можно интуитивно понять - является ли человек любителем братьев наших меньших.

Стоимость передержки кошек, выбрав услугу котситтера, будет выше, чем в случае, если вы отдадите предпочтение, допустим, сервису домашней передержки во временной, для питомца, семье. Но если комфорт домашнего любимца для вас на первом месте, то стоит остановиться на варианте котситтера.