Нужно ли SEO-продвижение лендингу?

В последнее время в Сети наблюдается высокая конкуренция между мелкими и крупными компаниями, частными предпринимателями и даже обычными пользователями за внимание аудитории. Все понимают, что именно в режиме онлайн сконцентрировано наибольшее количество потребителей товаров, услуг и информации, и предложение на этом рынке соответствует высокому спросу.

Зачем нужно продвижение сайтам

Зачем нужно продвижение сайтам

Зачем нужно продвижение сайтам

Зачем нужно продвижение сайтам

Зачем нужно продвижение сайтам

Зачем нужно продвижение сайтам

Одностраничные сайты создаются крупными и мелкими компаниями, во многих случаях, для продвижения конкретных акций или информирования пользователей об оказываемой услуге. Нередко такой формат используется и в качестве основного для продвижения компании, если ее сфера деятельности не нуждается в размещении на странице большого количества контента. При этом, с какой целью не создавался бы лендинг, он так же нуждается в продвижении, как и полноформатный сайт.

Чтобы сайт, полноформатный или лендинг, был эффективным инструментом рекламы компании, он должен быть заметным для пользователей. А для того, чтобы о ресурсе узнала аудитория, ему необходимо продвижение.

Основных методов продвижения существует два: контекстная реклама и SEO-оптимизация. Если использовать их совокупность, можно добиться максимального эффекта по привлечению трафика. При этом окончательный выбор инструментов должен зависеть от особенностей самого сайта.

Какой метод продвижения выбрать для лендинга

Если учесть, сколько стоит продвижение SEO, и какая цена контекстной рекламы, многие для продвижения лендинга готовы использовать именно оптимизацию, ведь вложения потребуются гораздо меньшие.

При этом далеко не всегда траты будут оправданы. SEO-оптимизация – это настройка ресурса под требования поисковых систем, чтобы тот оказался в ТОПе предлагаемых пользователям ссылок в ответ на их поисковые запросы. Специалисты используют массу приемов, чтобы сделать ресурс максимально качественным и «подходящим», и тратят на это немало времени.

Когда речь идет о лендинге, созданном для рекламы сезонной акции, целесообразности в оптимизации нет, ведь актуальность предложения стоит на первом плане. В данном случае больше эффекта даст контекстная реклама, которая стоит дороже, но работает мгновенно, сразу же после ее запуска.

Когда SEO-продвижение лендинга будет эффективным

Нельзя сказать о том, что в случае с лендингом, SEO — однозначно, не подходящий вариант для раскрутки. В некоторых случаях оптимизация – вполне оправданное вложение. В частности, тратиться стоит:

если на сайте предлагаются не сезонные услуги и товары;

если лендинг является только первым этапом перед созданием полноформатного сайта;

если конкуренция в отрасли работы компании небольшая, и предложение точно заинтересует пользователей.

SEO-продвижение лендинга https://avigroup.pro/seo-prodvizhenie-landing-page стоит доверить настоящим профессионалам, которые знают, как грамотно собрать и внедрить семантическое ядро, и как улучшить качество контента и внешних характеристик сайта так, чтобы поисковые системы посчитали его «достойным» для показа в ТОПах.