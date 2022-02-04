Мэрия выкупит у сыктывкарцев девять квартир

В постановлениях мэрии говорится об изъятии путем выкупа земельных участков, которые находятся под многоквартирными домами. Все они признаны аварийными и подлежащими расселению. В связи с этим изымаются путем выкупа и жилые помещения, находящиеся в этих домах. В январских постановлениях перечисляются помещения по следующим адресам:

Согласно постановлению, все дома, где собираются выкупить помещения, уже в аварийном состоянии и подлежат расселению. В документе указаны следующие адреса: