Мэрия выкупит у сыктывкарцев девять квартир

В постановлениях мэрии говорится об изъятии путем выкупа земельных участков, которые находятся под многоквартирными домами. Все они признаны аварийными и подлежащими расселению. В связи с этим изымаются путем выкупа и жилые помещения, находящиеся в этих домах. В январских постановлениях перечисляются помещения по следующим адресам:
Согласно постановлению, все дома, где собираются выкупить помещения, уже в аварийном состоянии и подлежат расселению. В документе указаны следующие адреса:
- улица Школьная, 32 (квартиры №1 и №5);
- Октябрьский проспект, 90 (квартира №2);
- Октябрьский проспект, 61 (секция №14, комната №1);
- Седкыркещ, улица Пихтовая, 16 (квартира №4);
- улица 28-й Невельской дивизии (квартира №6).
Также выкупят комнаты в домах №№ 136, 137 и 93 в доме №69 по Октябрьскому проспекту. Последий – «инфернальный» дома - малосемейное общежитие которое еще в марте 2019 года признали аварийным и подлежащим сносу из-за опасности обрушения здания. Сейчас оно стоит пустующим, доступ в него запрещен.
Сроки, размер возмещения и другие условия будут определяться соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. Проект соглашения будет направляться правообладателям изымаемой недвижимости для подписания. Если собственник жилого помещения не заключит соглашение в установленном земельным законодательством порядке, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, будут предприняты принудительные меры согласно Жилищному кодексу.