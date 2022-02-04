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В Сыктывкаре будут судить 17-летнюю создательницу «группы смерти»

В Сыктывкаре будут судить 17-летнюю создательницу «группы смерти»

В столичном городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении студентки, обвиняемой в содействии совершению самоубийства в отношении двух лиц, в том числе, несовершеннолетнего, посредством игры в интернете, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Органами предварительного следствия 17-летняя девушка обвиняется в том, что подстрекала пользователей интернета причинить себе вред.

Она создала группу и представилась куратором некой игры, финальной целью которой является суицид одного из участников. Также девушка неоднократно давала указания пользователям на совершение действий, опасных для жизни.

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