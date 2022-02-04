В Сыктывкаре будут судить 17-летнюю создательницу «группы смерти»

В столичном городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении студентки, обвиняемой в содействии совершению самоубийства в отношении двух лиц, в том числе, несовершеннолетнего, посредством игры в интернете, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.
Органами предварительного следствия 17-летняя девушка обвиняется в том, что подстрекала пользователей интернета причинить себе вред.
Она создала группу и представилась куратором некой игры, финальной целью которой является суицид одного из участников. Также девушка неоднократно давала указания пользователям на совершение действий, опасных для жизни.