В Сыктывкаре будут судить 17-летнюю создательницу «группы смерти»

В столичном городском суде рассмотрят уголовное дело в отношении студентки, обвиняемой в содействии совершению самоубийства в отношении двух лиц, в том числе, несовершеннолетнего, посредством игры в интернете, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Органами предварительного следствия 17-летняя девушка обвиняется в том, что подстрекала пользователей интернета причинить себе вред.