Врач рассказала, чего на самом деле нельзя делать при больном горле

Боль в горле – один из основных симптомов простуды, ОРВИ или коронавирусной инфекции. Однако вокруг лечения этого симптома собралось множество мифов, а между тем некоторые из них даже могут быть опасны. Чего точно не стоит делать при боли в горле, рассказала Доцент кафедры оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Александра Гусева.

Как говорит Гусева, лечение холодом лишь ослабит иммунитет и позволит вирусной или бактериальной инфекции быстро прогрессировать. То есть станет еще хуже.

Закаливание полезно только здоровым людям, а когда горло уже красное, то с мерами профилактики вы уже опоздали.

Холод применим только в том случае, предупреждает лор, когда причиной боли в горле является травма шеи из-за удара или несчастного случая и развивается посттравматический отек слизистой гортани, либо гематома в тканях шеи. Тогда применение холода, и то в виде компресса поможет снять отек и кровоизлияние.

Миф 2-й: нужно закутать горло шарфами и греть шею теплыми мешочками с песком, солью, вареными яйцами.

Когда инфекция прогрессирует, бактерии или вирус уже размножаются на слизистых глотки, тепло лишь создаст благоприятные условия для более быстрого размножения патогенов. Это ускорит и утяжелит течение болезни. Может развиться абсцесс, который придется удалять хирургическим путем.

По этой же причине в начале заболевания не нужно применять домашние медицинские приборы типа ультрафиолетовой лампы.

Миф 3-й: полезно полоскание горла содой, солью или йодом.

Это также может привести к плачевным результатам, потому что соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода может усилить болевые ощущения в горле.

Миф 4-й: побольше есть лука и чеснока.

Поедание в больших количествах лука, чеснока или имбиря при больном горле может привести к ожогу слизистой.

Миф 5-й: полечусь сам и все пройдет.

Лор предупреждает, лечиться самостоятельно не следует в том случае, если кроме боли в горле есть трудности с глотанием, невозможно открыть широко рот или сделать глубокий вдох, и болезнь сопровождается температурой 38 градусов и выше. Нужно обязательно вызвать врача, чтобы не пропустить развитие серьезного заболевания или осложнений.

Чем же лечить больное горло?

Лучше всего применять полоскать и промывать горло жидкостями с противовоспалительным и обезболивающим действием. Они должны быть в теплом, а не горячем и не в холодном виде. Также хорошо зарекомендовали себя настои трав - ромашки и чабреца. При этом, опять же, все действия должны быть согласованы с врачом, самостоятельно доктора не советуют экспериментировать со здоровьем, пишет «РГ» со ссылкой на АиФ.