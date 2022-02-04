В Коми люди вытащили оленя из болота прямо за рога и сняли это на видео

В Ижемском районе Коми заметили животное, оказавшееся на грани гибели. Люди проезжали мимо болота и вдруг увидели оленя, который провалился в него уже по шею. О спасательной операции рассказали «Известия».

На поверхности осталась только голова животного, а рядом с тонущим зверем ходил его сородич. К несчастью, помочь он ничем не мог, а когда прибыли люди, отошел в сторону.