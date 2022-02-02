Экс-замначальника колонии в Коми получил 12 лет за телефоны заключенным

Экс-зама начальника одной из колоний в Коми отправят в колонию строгого режима. Такой приговор ему вынес суд за целый ряд преступлений. Одним из них стала помощь заключенным с проносом телефонов, за которую те «отстегнули» крупную сумму. Об этом пишет «Лента.ру».

Известно, что дело произошло в ИК-24. В 2017 году подполковник перевел заключенного в другую колонию – поближе к дому. За это он получил 80 тысяч рублей. А в 2019 году он помог купить и пронести телефоны для заключенных, за что ему заплатили 61,5 тысяч рублей.