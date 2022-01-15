В пенсионном фонде назвали профессии, которые получают «специальный стаж»

Страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. В 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа (к концу переходного периода необходимый стаж увеличится до 15 лет). Именно по нему определяется право на страховую пенсию.

В России существует несколько различных видов стажа: страховой , общий трудовой и так называемый «специальный стаж». Об этом напоминает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

В ПФР напомнили, что для оформления страховой пенсии на общих основаниях в 2022 году в фонд могут обратиться женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года (после завершения переходного периода у мужчин возраст будет 65 лет, у женщин — 60 лет).

На определение права на страховую пенсию влияет величина индивидуального пенсионного коэффициента. В 2022 году минимальный коэффициент для выхода на пенсию должен быть не менее 23,4. По завершении переходного периода в 2023 году коэффициент будет равен 30.

Общий трудовой стаж учитывается только при формировании расчетного размера пенсии по состоянию до 1 января 2002 года. После этой даты это понятие не применяется.

«Специальным» называют стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии. В частности, речь идет о педагогической деятельности, лечебной, творческой, а также о работе с вредными условиями труда и в горячих цехах.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для досрочного выхода на пенсию существует ряд условий. Так, на нее могут претендовать россияне предпенсионного возраста, которые потеряли работу по независящим от них причинам — например, из-за сокращения штата. При соблюдении ряда условий они смогут получить пенсию по безработице, уточняется в материале Lenta.ru.