Врач рассказала, какие помидоры могут быть смертельно опасны

Некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому. С таким предостережением в интервью «Пятому каналу» выступила нутрициолог Мария Розанова.

Так, если томаты были выращены у дороги или у химических предприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Употребление таких овощей может привести к отравлению и образованию камней в почках.

Кроме того, предупредила Розанова, помидоры могут спровоцировать кому. Дело в том, что в незрелых томатах содержится ядовитое органическое вещество – соланин. Однако в таком виде овощ опасен только в огромных количествах, отмечают РИА Новости.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что употребление помидоров далеко не всегда идет на пользу организму. По ее словам, томаты из-за большого количества органических кислот опасны при гастрите и язвенных заболеваниях. Диетолог категорически предостерегла от ежедневного употребления помидоров.