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Сыктывкарец набросился на врачей в медпункте аэропорта, а потом умер

Сыктывкарец набросился на врачей в медпункте аэропорта, а потом умер

2 февраля в Сыктывкаре произошло ЧП: в медпункт столичного аэропорта вломился неадекватный мужчина, который стал угрожать работникам. Об этом сообщил «Комиинформ».

Это случилось в 14:10 в здании по ул. Советской, 86. Туда вошел крупный мужчина около 45 лет на вид в явно неадекватном состоянии. Он угрожал перерезать себе горло, а затем схватил молоток и стал угрожать окружающим. Медикам пришлось эвакуироваться, некоторым даже через окно.

Вскоре на место прибыла полиция. Вдруг горожанину стало плохо, а вскоре он умер в медсанчасти. Сотрудники скорой предположили, что причиной стала передозировка наркотиками.

В МВД РФ на транспорте подтвердили факт неадекватного поведения мужчины в помещении медпункта. Подробности уточняются.

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