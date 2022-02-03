Сыктывкарец набросился на врачей в медпункте аэропорта, а потом умер

2 февраля в Сыктывкаре произошло ЧП: в медпункт столичного аэропорта вломился неадекватный мужчина, который стал угрожать работникам. Об этом сообщил «Комиинформ».

Это случилось в 14:10 в здании по ул. Советской, 86. Туда вошел крупный мужчина около 45 лет на вид в явно неадекватном состоянии. Он угрожал перерезать себе горло, а затем схватил молоток и стал угрожать окружающим. Медикам пришлось эвакуироваться, некоторым даже через окно.