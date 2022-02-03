Виновника смертельного ДТП в Сыктывкаре заставили заплатить полмиллиона рублей

Сыктывкарка переходила дорогу вне пешеходного перехода и в результате наезда получила травмы, несовместимые с жизнью. Виновный 1 год и 10 месяцев провел в колонии-поселении и был обязан выплатить потерпевшим 520 тыс. рублей.

Отбыв наказание, должник уехал из Сыктывкара. Судебный пристав-исполнитель установила его место работы в российской столице и обратила взыскание на 70% заработной платы. Для должника это был сигнал: спрятаться и уйти от ответственности не удастся. А вскоре он сам приехал к приставу за квитанцией для полной оплаты долга. Мотиватором стало желание должника продать квартиру в столице Коми, но на это наложили запрет.