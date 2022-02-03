Ждать или вызвать врача: что делать, если у ребенка поднялась температура

Недавно мы писали о том, что сыктывкарцы с высокой температурой не могут вызывать скорую помощь и врача на дом. Тогда Минздрав Коми выпустил памятку о том, когда стоит обращаться в экстренные службы и когда идти в поликлинику. Но что делать, если заболел грудной ребенок?



В Минздраве Коми рассказали, что какого-то конкретного алгоритма для вызова скорой или врача для детей нет, стоит руководствоваться правилами для взрослых. Для них такой регламент: если температура выше 38 градусов и сохраняется более двух дней, нужно вызывать врача,а если появилась одышка, нехватка воздуха и боли в груди - вызывать скорую.



В приемной сыктывкарской детской поликлиники №3 сказали, что ждать повышения температуры до определенной отметки не стоит и нужно сразу вызывать врача на дом. По этой информации в Минздраве Коми отметили, что ситуация у всех разная и следует ориентироваться на информацию, которая предоставляет поликлиника.