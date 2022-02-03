Выяснилось, когда в Сыктывкаре уберут ледовый каток, украшения и иллюминацию

В мэрии Сыктывкара рассказали, когда из города уберут все новогодние украшения и праздничное освещение.

Главный ледовый городок начнут демонтировать 10 февраля. Также уберут ледовые фигуры и малые архитектурные формы.

— Мэрия города приглашает жителей и гостей столицы Коми прогуляться по сказочным локациям на Стефановской площади и насладиться волшебной новогодней атмосферой в последнюю неделю до закрытия городка, — сообщили в администрации.

Мэрия решает вопрос об использовании главной новогодней ели Сыктывкара после ее демонтажа. Сейчас администрация направила предложение организациям, которые потенциально заинтересованы в приеме веток и древесины.

В прошлом году елку направили на сувениры и поделки в Дворец творчества детей и учащейся молодежи, центр дополнительного образования детей №18 и сыктывкарскую организацию инвалидов.

С 17 февраля начнут демонтаж катка на Стефановской площади, после этого сотрудники администрации начнут разбирать и другие ледовые городки Сыктывкара. Все работы планируют закончить до конца февраля.