Жительница Коми избила полицейских, чтобы защитить возлюбленного

Жительницу Воркуты обвиняют в нападении на стражей порядка. 49-летняя женщина предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.



Все произошло в ноябре 2021 года. Сожитель горожанки находился пьяным в общественном месте. За это полицейские решили доставить его в полицию. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Пьяная воркутинка решила помешать силовикам.

Она несколько раз ударила правоохранителей руками и ногами. Аналогичное преступление жительница Заполярья совершила и в отношении сотрудника ППС, прибывшего для подкрепления в составе другого наряда. Фигурантка признала свою вину. Уголовное дело направят в суд.