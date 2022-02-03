В Сыктывкаре пройдет ярмарка недвижимости

Купить квартиру в Москве или Санкт-Петербурге многим кажется чем-то невероятным. Связано это с заблуждениями, которым доверяют. Одно из них заключается в том, что это очень дорого. Представители группы компаний «Самолёт» развеют все ваши заблуждения на ярмарке недвижимости, которую организует компания «Две столицы» 3 и 4 февраля с 12.00 до 19.00 в Сыктывкаре.

На ней представители застройщика «Самолёт» расскажут о перспективных объектах Москвы и Санкт-Петербурга. Специалисты скажут, сколько реально стоят квартиры у метро; как выбрать подходящее жилье для большой семьи; провести сделку на расстоянии. Каждый посетитель получит персональную консультацию от специалистов ГК «Самолёт» и компании «Две столицы».



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