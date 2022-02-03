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В Сыктывкаре пройдет ярмарка недвижимости

В Сыктывкаре пройдет ярмарка недвижимостиФото «Две столицы»

Купить квартиру в Москве или Санкт-Петербурге многим кажется чем-то невероятным. Связано это с заблуждениями, которым доверяют. Одно из них заключается в том, что это очень дорого. Представители группы компаний «Самолёт» развеют все ваши заблуждения на ярмарке недвижимости, которую организует компания «Две столицы» 3 и 4 февраля с 12.00 до 19.00 в Сыктывкаре.

На ней представители застройщика «Самолёт» расскажут о перспективных объектах Москвы и Санкт-Петербурга. Специалисты скажут, сколько реально стоят квартиры у метро; как выбрать подходящее жилье для большой семьи; провести сделку на расстоянии. Каждый посетитель получит персональную консультацию от специалистов ГК «Самолёт» и компании «Две столицы».

Что вас ждет? ⠀ ⠀ 

  • Анонсы стартов продаж и квартиры от застройщика по низким ценам со скидками для региональных покупателей. Возможность обменять старую квартиру в Сыктывкаре на новую в одной из двух столиц. 
  • На ярмарке недвижимости вы узнаете о выгодных ипотечных программах от банков. Сможете получить бесплатную консультацию ипотечных специалистов и рассчитать комфортный ежемесячный платеж. 
  • Рассмотрите вариант рассрочки. Платить можно раз в месяц или ежеквартально. Специалисты подберут оптимальную программу, подберут жилой комплекс. 
  • Специальные условия покупки квартир в новостройках, система лояльности от партнеров-застройщиков. 

ГК «Самолёт»

ГК «Самолет» один из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. Компания строит качественное жилье по ценам, вполне доступным и для покупателей из регионов. «Самолёт» сотрудничает со многими банками, есть программа Trade In и другие выгодные предложения. У компании много преимуществ: доступные цены, онлайн-покупка, готовая отделка, ввод объектов строго по графику, создание инфраструктуры и социальной среды для жильцов новостроек. 

«Две столицы»

Это эксклюзивный представитель ГК «Самолёт» по продаже объектов в Москве, Московской области и Петербурге. «Две столицы» гарантируют цены на квартиры в новостройках такие же, как у застройщика в Москве, то есть без комиссии и с сохранением всех актуальных скидок. Также специалисты компании помогут оформить ипотеку и недвижимость в собственность без выезда в Москву или Санкт-Петербург. Это можно сделать дистанционно в Сыктывкаре. Если вы хотите увидеть объекты своими глазами, сотрудники московского офиса агентства встретят вас в столице и проведут экскурсии.

Приходите на ярмарку недвижимости по адресу: Интернациональная, 50. Задавайте вопросы, консультируйтесь и выбирайте. 

Мероприятия пройдут 3 и 4 февраля с 12.00 до 19.00 в компании «Две Столицы». 
Узнайте подробности по телефону: 8 (8212) 23-91-23 

 *Застройщик – группа «Самолёт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

Контакты:
Ул. Интернациональная, 50.
Тел. 8 (8212) 23-91-23.
«ВКонтакте»: vk.com/dvestolitsy_komi

 

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