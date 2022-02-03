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Жители республики смогут бесплатно научиться коми языку не выходя из дома

Жители республики смогут бесплатно научиться коми языку не выходя из домаФото Миннаца Коми

Занятия по обучению коми языку по программе «Начальный курс коми языка» стартуют с 8 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Коми.

К участию приглашаются те, кто желает познакомиться с «азами» коми языка, обучиться разговорному коми языку, приобщиться к национальной культуре и традициям коми народа. Из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 языковые курсы пройдут в онлайн-формате на ZOOM-платформе.

Коми языку можно будет обучиться в 2 группах. Первая группа занимается два раза в неделю (вторник и четверг) с 17:30 до 19:00 и начнет работу с 8 февраля. Вторая группа стартует с 14 февраля и будет заниматься каждый понедельник и среду с 17:30 до 19:00. Образовательный курс рассчитан на два месяца.

Всем желающим необходимо до 4 февраля 2022 года позвонить по телефону (8212) 301-283 (добавочный 508) или направить сообщение на электронный адрес: e.g.kosnyreva@minnac.rkomi.ru с пометкой «Курсы коми языка».

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