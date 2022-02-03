Жители республики смогут бесплатно научиться коми языку не выходя из дома

Занятия по обучению коми языку по программе «Начальный курс коми языка» стартуют с 8 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Коми. К участию приглашаются те, кто желает познакомиться с «азами» коми языка, обучиться разговорному коми языку, приобщиться к национальной культуре и традициям коми народа. Из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 языковые курсы пройдут в онлайн-формате на ZOOM-платформе.

Коми языку можно будет обучиться в 2 группах. Первая группа занимается два раза в неделю (вторник и четверг) с 17:30 до 19:00 и начнет работу с 8 февраля. Вторая группа стартует с 14 февраля и будет заниматься каждый понедельник и среду с 17:30 до 19:00. Образовательный курс рассчитан на два месяца.