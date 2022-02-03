«Ситуация плачевная, ребенок весь день за уроками»: сыктывкарцы о сложностях дистанта

Дистанционный режим в Коми продлили в школах, в учреждениях спорта и дополнительного образования до 6 февраля включительно. Портал «Pro Город Сыктывкар» узнал у родителей школьников из Сыктывкара о сложностях, которые возникают на дистанте.
Елена Галева, мама пятерых детей, не понимает, почему школы вновь закрыли на карантин, а детей заставили обучаться дистанционно.
«Если карантин и детей болеет много, то отмените образование на время карантина. Если уж дистант, то обеспечьте родителям либо больничные, либо свободное посещение работы», – предложила Елена.
У Елены 4 школьника, поэтому она понимает сложности, с которыми сталкиваются многодетные родители.
«Техника у нас есть, но жилплощадь не позволяет одновременно с утра участвовать в онлайн-уроках девятикласснику и двум первоклашкам. Шестой класс обучается в офлайн: сами знакомятся с темой, далее выполняют самостоятельные, проверочные и домашние задания», – рассказала Елена.
Многодетная мама сообщила «Pro Городу», что трудно совмещать работу и дистанционное обучение.
«Нашу с мужем работу никто не отменял. К тому же дети дома – это сложный процесс организации. Родителям нужно наладить и контролировать образование ребёнка, успеть выполнить дела по дому, приготовить поесть. С дистантом этих действий становится в два раза больше», – пожаловалась Елена.
Женщина посчитала, что взаимодействие между ведомствами не наладили.
«В нашем районе было плановое отключение электроэнергии. Причём нам объявили об этом с вечера, меньше чем за сутки. Я даже и не успела никуда обратиться», – вспомнила Елена.
Елена затронула и ответственность, которую возложили на родителей. По закону, родителей накажут, если что-то случится с ребёнком в их отсутствии.
«А как можно младших школьников оставить одних? Перерывы делают между занятиями небольшие, всего 20 минут, поэтому дети не успевают самостоятельно войти в следующий урок. Если старший ребёнок на уроке, то кто поможет? К тому же ученикам шестого класса нужно объяснять и помогать там, где материал непонятен», – рассказала Елена.
О положительной стороне дистанционного обучения рассказала мама ученицы начальной школы Ольга Ергакова.
«Для меня, как для мамы, дистанционное обучение не представляет сложностей. Поскольку наш учитель из 27 школы не бросает детей в трудную минуту. Она всегда на связи с поддержкой и пониманием к любой ситуации. Спасибо большое ей за это. А вот у ребенка возникают сложности в подключении к урокам, в остальном проблем нет», – сообщила Ольга.
О трудностях дистанционного обучения сообщила и мама ученицы четвертого класса из первой гимназии Сыктывкара.
«У нас проходит каждый день по 3 урока в Zoom. Периодически зависал школьный Интернет, тогда учитель судорожно бегала по кабинетам и искала нормальный сигнал. Не знаю, как другие, но мой ребёнок целый день сидит за уроками. Ситуация плачевная», – поделилась с «Pro Городом» женщина.
Мама ученицы четвертого класса считает, что родителей довели до того, что они вынуждены выходить в отпуск из-за дистанта. Также она жалеет многодетных отцов и матерей.
«Если дома один компьютер и три школьника, да еще кто-то из родителей работает удаленно, то как его поделить? Кому в таком случае техника важнее?», – задалась вопросом мама четвероклассницы.
По словам женщины, некоторые учебные заведения дают компьютеры детям, но их на всех не хватает, да и Интернет нужен домашний.
К тому же, по ее словам, техника дает сильную нагрузку на зрение, женщина переживает за здоровье ребенка, когда находится на работе.
«Умение пользоваться компьютером – хорошо. Но еще лучше правильно говорить, уметь находить информацию в книге, а не в Интернете», – рассказала мама ученицы.