«Ситуация плачевная, ребенок весь день за уроками»: сыктывкарцы о сложностях дистанта

«Техника у нас есть, но жилплощадь не позволяет одновременно с утра участвовать в онлайн-уроках девятикласснику и двум первоклашкам. Шестой класс обучается в офлайн: сами знакомятся с темой, далее выполняют самостоятельные, проверочные и домашние задания», – рассказала Елена.

«Если карантин и детей болеет много, то отмените образование на время карантина. Если уж дистант, то обеспечьте родителям либо больничные, либо свободное посещение работы», – предложила Елена.

Елена Галева, мама пятерых детей, не понимает, почему школы вновь закрыли на карантин, а детей заставили обучаться дистанционно.

Дистанционный режим в Коми продлили в школах, в учреждениях спорта и дополнительного образования до 6 февраля включительно. Портал «Pro Город Сыктывкар» узнал у родителей школьников из Сыктывкара о сложностях, которые возникают на дистанте.

«Нашу с мужем работу никто не отменял. К тому же дети дома – это сложный процесс организации. Родителям нужно наладить и контролировать образование ребёнка, успеть выполнить дела по дому, приготовить поесть. С дистантом этих действий становится в два раза больше», – пожаловалась Елена.

Женщина посчитала, что взаимодействие между ведомствами не наладили.

«В нашем районе было плановое отключение электроэнергии. Причём нам объявили об этом с вечера, меньше чем за сутки. Я даже и не успела никуда обратиться», – вспомнила Елена.

Елена затронула и ответственность, которую возложили на родителей. По закону, родителей накажут, если что-то случится с ребёнком в их отсутствии.

«А как можно младших школьников оставить одних? Перерывы делают между занятиями небольшие, всего 20 минут, поэтому дети не успевают самостоятельно войти в следующий урок. Если старший ребёнок на уроке, то кто поможет? К тому же ученикам шестого класса нужно объяснять и помогать там, где материал непонятен», – рассказала Елена.

О положительной стороне дистанционного обучения рассказала мама ученицы начальной школы Ольга Ергакова.

«Для меня, как для мамы, дистанционное обучение не представляет сложностей. Поскольку наш учитель из 27 школы не бросает детей в трудную минуту. Она всегда на связи с поддержкой и пониманием к любой ситуации. Спасибо большое ей за это. А вот у ребенка возникают сложности в подключении к урокам, в остальном проблем нет», – сообщила Ольга.

О трудностях дистанционного обучения сообщила и мама ученицы четвертого класса из первой гимназии Сыктывкара.

«У нас проходит каждый день по 3 урока в Zoom. Периодически зависал школьный Интернет, тогда учитель судорожно бегала по кабинетам и искала нормальный сигнал. Не знаю, как другие, но мой ребёнок целый день сидит за уроками. Ситуация плачевная», – поделилась с «Pro Городом» женщина.

Мама ученицы четвертого класса считает, что родителей довели до того, что они вынуждены выходить в отпуск из-за дистанта. Также она жалеет многодетных отцов и матерей.

«Если дома один компьютер и три школьника, да еще кто-то из родителей работает удаленно, то как его поделить? Кому в таком случае техника важнее?», – задалась вопросом мама четвероклассницы.

По словам женщины, некоторые учебные заведения дают компьютеры детям, но их на всех не хватает, да и Интернет нужен домашний.

К тому же, по ее словам, техника дает сильную нагрузку на зрение, женщина переживает за здоровье ребенка, когда находится на работе.