Малоимущим кормящим матерям в Коми увеличили пособие на продукты

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, пособие малоимущим кормящим матерям увеличено до 703 рублей. При этом новый размер пособия установлен с 1 января 2022 года. Это значит, что в феврале этот вид госсоцпомощи будет перечислен с перерасчетом с начала года, а в дальнейшем пособие будет предоставляться ежемесячно в новом размере.
По данным Минтрудсоц РК, в 2021 году пособие на покупку продуктов в среднем в месяц получали 770 малоимущих кормящих матерей. Расходы республиканского бюджета на эти цели за минувший год составили 6,5 млн рублей.
Еще 32,8 млн рублей из бюджета республики было направлено на предоставление пособия на приобретение продуктов еще одной категории жительниц Коми - беременным женщинам. Этот вид поддержки предоставляется без учета каких-либо критериев нуждаемости.
- Пособие на покупку продуктов в размере одной тысячи рублей в нашей республике может получить каждая беременная женщина со сроком беременности не менее 12 недель и состоящая на учёте по беременности и родам в медицинской организации региона. В минувшем году получательницами пособия на покупку продуктов стали 7348 будущих мам, - отметили в Минтрудсоц РК.
Обратиться за назначением пособия на приобретение продуктов беременным женщинам и пособия на покупку продуктов малоимущим кормящим матерям можно в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания или в МФЦ «Мои документы». Помимо этого, беременные женщины могут подать заявление на получение пособия на покупку продуктов через портал Госуслуг.