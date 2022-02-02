Малоимущим кормящим матерям в Коми увеличили пособие на продукты

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, пособие малоимущим кормящим матерям увеличено до 703 рублей. При этом новый размер пособия установлен с 1 января 2022 года. Это значит, что в феврале этот вид госсоцпомощи будет перечислен с перерасчетом с начала года, а в дальнейшем пособие будет предоставляться ежемесячно в новом размере.

По данным Минтрудсоц РК, в 2021 году пособие на покупку продуктов в среднем в месяц получали 770 малоимущих кормящих матерей. Расходы республиканского бюджета на эти цели за минувший год составили 6,5 млн рублей.

Еще 32,8 млн рублей из бюджета республики было направлено на предоставление пособия на приобретение продуктов еще одной категории жительниц Коми - беременным женщинам. Этот вид поддержки предоставляется без учета каких-либо критериев нуждаемости.