Врач назвала отличие кашля при заражении «омикроном»

Зараженные омикрон-штаммом чаще сталкиваются нетипичным для коронавируса кашлем. Этим симптомы нового варианта отличаются от других штаммов и больше похожи на проявления ОРВИ или гриппа, сообщил в комментарии телеканалу «Москва 24» врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

— Я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты, — пояснил врач, отметив, что омикрон-штамм реже сопровождается поражениями легких.

Эксперт также назвал «омикрон» «классической ситуацией эволюционной целесообразности».