Статистика: сколько детей пропало в Коми в 2021 году

В январе 2022 года в Республике Коми пропал 8-летний мальчик, которого позже нашли. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Статистика показывает, что в Коми продолжают пропадать несовершеннолетние. «Pro Город» узнал, сколько людей обратились за помощью в поиске детей в 2021 году.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», в 2021 году в Коми искали 25 пропавших детей. Из них двое погибли, остальных нашли живыми.