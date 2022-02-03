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Статистика: сколько детей пропало в Коми в 2021 году

Статистика: сколько детей пропало в Коми в 2021 годуФото из архива PG11.ru

В январе 2022 года в Республике Коми пропал 8-летний мальчик, которого позже нашли. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Статистика показывает, что в Коми продолжают пропадать несовершеннолетние. «Pro Город» узнал, сколько людей обратились за помощью в поиске детей в 2021 году.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», в 2021 году в Коми искали 25 пропавших детей. Из них двое погибли, остальных нашли живыми.

Напомним, что всего в 2021 году в Коми искали 218 человек.

Из них нашли живыми - 135;
Нашли погибшими - 31;
Нашли родных - 11;
Не нашли - 21;
Заявка не подтвердилась - 20;


 

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