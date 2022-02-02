Из-за пандемии звонки в поликлинику Сыктывкара стали бесплатными

Позвонить в поликлинику №3 столицы Коми и Эжвинскую поликлинику до конца недели можно будет бесплатно. Об этом со ссылкой на руководителя Минздрава региона сообщил «Комиинформ».
По словам главы ведомства, время дозвона увеличилось, а во время ожидания средства списываются также, как во время разговора. В результате всего одна минута может обойтись в 3 рубля. А ждать приходится очень долго.
Минздрав Коми обратился к главе республики Владимиру Уйбе с предложением подключить единый номер 8800, звонки на который будут бесплатными для горожан.
Для Сыктывкарской поликлиники №3 сервис обойдется в 7 млн рублей, для Эжвинской поликлиники – 6,5 млн рублей. Глава Коми Владимир Уйба одобрил предложение, единый номер будет подключен для медучреждений до конца недели.
«Ростелеком снизит стоимость минуты до 1,8 рубля.