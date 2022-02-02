Сыктывкарцы, которые украли новогоднюю лису, рассказали, что хотели украсить двор

В ночь с 7 на 8 января молодые сыктывкарцы, еще не отойдя от Нового года, решили добавить себе праздничного настроения. А помочь им в этом должна была инсталляция в виде лисы, которую парни нашли возле колледжа сервиса и связи.

Нетрезвые горожане просто взяли лису, которая заманчиво светилась гирляндой, отключили ее от питания и унесли с собой. Позже они спрятали находку во дворе.