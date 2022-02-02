МегаФон построил частную LTE-сеть на крупнейшем месторождении коксующего угля в России

МегаФон и «ЭльгаУголь» развернули частную беспроводную сеть на крупнейшем месторождении коксующегося угля в России – Эльгинском. Переход на наземное телеком-оборудование позволил компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности.

На площади более 10 тысяч гектаров построены базовые станции LTE, работающие сразу в четырех диапазонах: 800, 900, 1800 и 2600 МГц, что гарантирует высокие скорости передачи данных, широту покрытия между удаленными объектами производственных площадок, а также проникновение сигнала внутрь помещений, где строительство наземных линий связи затруднено расстоянием и скалистой местностью.

Подобные проекты можно реализовать и для предприятий нашего региона.

С помощью Private LTE можно управлять транспортом с применением современных систем диспетчеризации. В частности, передавать данные с карьерной техники, чтобы отслеживать производительность машин и оборудования. Установленные на экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и видеокамеры контролируют как стандартные параметры: давление в шинах, которые быстро изнашиваются, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя, так и дополнительные — усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие.