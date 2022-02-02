Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Коронавирус не пройдет: сколько всего вакцинированных в Сыктывкаре

Коронавирус не пройдет: сколько всего вакцинированных в СыктывкареФото Госсовета Коми

1 февраля в Коми зафиксировали новый антирекорд по количеству выявленных заболеваний коронавирусом. Вакцинация считается единственным эффективным способом защиты от этой болезни. «Pro Город» узнал, сколько людей вакцинировались в Республике Коми. 

По данным на 1 февраля 2022 года вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе завершили 406629 человек, в том числе ревакцинированных – 73466 человек.

Кто обязан вакцинироваться в Коми?

Напомним, что в Коми ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и для:

•    государственных и муниципальных служащих;
•    работников сферы общественного питания;
•    работников коммунальных, транспортных и бытовых сфер;
•    медицинских организаций;
•    финансовых организаций и МФЦ;
•    людей, занимающихся воспитанием и обучением детей;
•    сотрудников почтовой службы;
•    учреждений культуры, досуга и спорта.

Где вакцинироваться? 

Без записи

  • В торговом центре «Спутник» (Октябрьский пр. 131/4). Ежедневно с 10.00 до 16.00;
  • Машина на площадке перед ТЦ «Калевала». Ежедневно с 10.00 до 16.00;
  • В торговом центре «Макси» на втором этаже. Ежедневно с 10.00 до 16.00;
  • Ленина, 49 (вход с торца), с понедельника по пятницу 08.00 - 17.00, с субботы по воскресенье с 10.00 до 17.00;
  • Республиканский стадион, с понедельника по пятницу 08.00 - 17.00;

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
 

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости