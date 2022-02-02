Коронавирус не пройдет: сколько всего вакцинированных в Сыктывкаре

1 февраля в Коми зафиксировали новый антирекорд по количеству выявленных заболеваний коронавирусом. Вакцинация считается единственным эффективным способом защиты от этой болезни. «Pro Город» узнал, сколько людей вакцинировались в Республике Коми.
По данным на 1 февраля 2022 года вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе завершили 406629 человек, в том числе ревакцинированных – 73466 человек.
Кто обязан вакцинироваться в Коми?
Напомним, что в Коми ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и для:
• государственных и муниципальных служащих;
• работников сферы общественного питания;
• работников коммунальных, транспортных и бытовых сфер;
• медицинских организаций;
• финансовых организаций и МФЦ;
• людей, занимающихся воспитанием и обучением детей;
• сотрудников почтовой службы;
• учреждений культуры, досуга и спорта.
Где вакцинироваться?
Без записи
- В торговом центре «Спутник» (Октябрьский пр. 131/4). Ежедневно с 10.00 до 16.00;
- Машина на площадке перед ТЦ «Калевала». Ежедневно с 10.00 до 16.00;
- В торговом центре «Макси» на втором этаже. Ежедневно с 10.00 до 16.00;
- Ленина, 49 (вход с торца), с понедельника по пятницу 08.00 - 17.00, с субботы по воскресенье с 10.00 до 17.00;
- Республиканский стадион, с понедельника по пятницу 08.00 - 17.00;
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.