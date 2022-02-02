Коронавирус не пройдет: сколько всего вакцинированных в Сыктывкаре

1 февраля в Коми зафиксировали новый антирекорд по количеству выявленных заболеваний коронавирусом. Вакцинация считается единственным эффективным способом защиты от этой болезни. «Pro Город» узнал, сколько людей вакцинировались в Республике Коми.

По данным на 1 февраля 2022 года вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе завершили 406629 человек, в том числе ревакцинированных – 73466 человек.