Каким будет февраль в Коми: синоптики поделились прогнозом

Месячная сумма осадков составит по 1,5 нормы, на крайнем северо-востоке — около нормы (норма: 23-33 мм, в крайних восточных районах 34-41мм).

По прогнозу Коми ЦГМС, средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1-3С (норма: -13...-16С, на северо-востоке -18...-21С).

Ожидается, что в течение большей части февраля погодные условия будут формироваться под влиянием циклонов. Температурный фон в течение значительного периода месяца прогнозируется повышенным относительно климатической нормы, лишь в середине первой и второй декады близким к ней и ниже.

Преобладающие ночные температуры воздуха будут находиться в пределах -11...-16С, на крайнем севере и на крайнем северо-востоке — -18...-25С.

Дневные — в пределах -3...-8С, на крайнем севере и на крайнем северо-востоке — -12...-17С.

При похолодании в середине первой и второй декады возможно понижение ночной температуры воздуха до -18...-25С, при прояснениях до -32С, дневной — до -13...-18С, в крайних восточных районах до -20...-25С. Повышение температуры воздуха до 0°С на большей части территории наиболее вероятно в середине третьей декады февраля.