Исследование: жители Коми готовы на низкую зарплату, чтобы сохранить работу

Известный портал по поиску работы проанализировал настроения соискателей в Коми. Оказалось, что они куда чаще других россиян готовы отказаться от зарплатных ожиданий в пользу трудоустройства, сообщает hh.ru.

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства — в Северо-Западном ФО (- 0,03 пункта). При этом жители Ленобласти и Петербурга менее уступчивы и реже других жителей СЗФО снижают свои зарплатные ожидания (0,04 пункта).