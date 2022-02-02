В Коми примут чемпионат СЗФО по лыжным гонкам

К участию в соревнованиях заявилось семь регионов: Санкт-Петербург Архангельская, Вологодская, Мурманская область, Ненецкий АО, Республика Карелия, Республика Коми. Около 150 лыжников четыре дня будут бороться за медали в Выльгорте на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартует чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

В команде Республики Коми выступят 68 спортсменов. Кроме хозяев трассы самые многочисленные команды из Санкт-Петербурга и Архангельской области.

Старты начнутся уже завтра, 2 февраля, с индивидуальной гонки свободным стилем. Женщинам предстоит преодолеть 10 километров дистанции, а мужчинам 15 километров.

В четверг, 3 февраля, лыжники проявят себя в спринте свободным стилем, который пройдет в два этапа – квалификационные и финальные забеги.

В субботу, 5 февраля, в программе соревнований – эстафета. Женщины на своих этапах преодолеют дистанцию в 3 километра, мужчинам предстоит пробежать 5 километров.

В заключительный день соревнований, 6 февраля, лыжники разыграют медали в личной гонке классическим стилем на 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин.