Историк рассказывает: на месте Ленина в Сыктывкаре была арка

Историк Игорь Сажин рассказал «Pro Городу» о необычном факте из прошлого Сыктывкара. Оказывается на Стефановской площади поставили в 1946 году триумфальную арку Победы. Огромная деревянная арка возвышалась на месте, где сейчас стоит памятник Ленину. Высотой она была три метра. Рядом с двух сторон хотели поставить большие памятники Ленину и Сталину, а на площади перед ними разместить бюсты героям Советского Союза.

Снимок ниже сделан в начале 50-х годов XX века. На фотографии заметно, что площадь тех лет имела форму восьмиугольника. Асфальта тогда ещё не проложили, поэтому видны тропинки. Но арки Победы здесь уже не найдёте, поскольку её фотографий не сохранилось.

Стефановская площадь Сыктывкара. В 1950-х годах называлась Красной. Фото oldsyktyvkar.ru