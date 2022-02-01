Сыктывкарцев настигнет солнечная магнитная буря

Американский Центр прогнозирования космической погоды сообщил, что облако вещества появилось из-за вспышки на Солнце. Явление было средней силы - класса М, продолжалось более четырех часов и было направлено в сторону нашей планеты. Скорость облака составляет примерно 662 километра в секунду. Оно достигнет Земли утром 2 февраля по московскому времени, пишет «Российская газета».

В прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН указано, что 2 февраля вероятность магнитной бури равна сорока процентам. Магнитосфера в этот день оценивается как возбужденная. С вероятностью в десять процентов слабая магнитная буря уровня G1 состоится в ночь со 2 на 3 февраля.