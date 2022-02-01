Сыктывкарцев настигнет солнечная магнитная буря

Американский Центр прогнозирования космической погоды сообщил, что облако вещества появилось из-за вспышки на Солнце. Явление было средней силы - класса М, продолжалось более четырех часов и было направлено в сторону нашей планеты. Скорость облака составляет примерно 662 километра в секунду. Оно достигнет Земли утром 2 февраля по московскому времени, пишет «Российская газета».
В прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН указано, что 2 февраля вероятность магнитной бури равна сорока процентам. Магнитосфера в этот день оценивается как возбужденная. С вероятностью в десять процентов слабая магнитная буря уровня G1 состоится в ночь со 2 на 3 февраля.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях, уточняют РИА Новости. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
Возмущения на Солнце могут влиять на самочувствие человека. Снизить эффект можно, скорректировав образ жизни. Необходимо высыпаться, находиться на свежем воздухе, следить за своим питанием, измерять артериальное давление и стараться избегать стрессовых ситуаций.