В одном из сыктывкарских автобусов до сих пор не подняли цены

Стоимость проезда на автобусах Товарищества частных перевозчиков с 30 января выросла до 30 рублей. Однако сыктывкарцы сообщают, что на одном из автобусов маршрута № 15 билет все еще можно купить за 28 рублей, как раньше. Pro Город Сыктывкар выяснил, правда ли то, что сообщают горожане, и с чем связана такая щедрость.

Представитель Товарищества частных перевозчиков Татьяна Королёва объяснила, что все терминалы, которые находятся в автобусах, должны были получить техническое обновление. На маршруте № 15 работает три перевозчика и апгрейд получили все. Однако по какой-то причине на одном из терминалов обновление не прошло, именно поэтому пассажиры получили возможность еще немного поездить по старым ценам.