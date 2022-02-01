Названы лидеры по количеству заражений COVID-19 в Коми

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, всего под медицинским наблюдением сейчас находятся 7 242 пациента с COVID-19. Кроме столицы Коми и Ухты новые случаи зафиксированы в Воркуте – 53, Усинске – 51, Сосногорском районе — 49, Сыктывдинском районе – 23, Вуктыльском и Корткеросском – по 22. Столица Коми дала прирост в 345 человек, а Ухта - 304.

За последние сутки сняли с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 599 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.