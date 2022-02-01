Работа автобусов стала вызывать у жителей Коми еще больше негатива

В Коми подвели итоги независимого опроса населения за 2021 год. Его результаты показали, что ситуация с общественным транспортом в регионе стала только хуже, хотя и отмечается, что общая удовлетворенность среди населения средняя. В опросе приняли участие 7352 человека. Количество респондентов варьировалось от 1243 человек из Инты до 127 человек из Княжпогостского района.

47% опрошенных (в целом по республике) удовлетворены транспортным обслуживанием, а 35% — не удовлетворены. Год назад соотношение было следующим: 49% удовлетворены, 37% — не удовлетворены. В 2019-м пропорция была 54% и 35% соответственно.