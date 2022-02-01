Работа автобусов стала вызывать у жителей Коми еще больше негатива

В Коми подвели итоги независимого опроса населения за 2021 год. Его результаты показали, что ситуация с общественным транспортом в регионе стала только хуже, хотя и отмечается, что общая удовлетворенность среди населения средняя.
В опросе приняли участие 7352 человека. Количество респондентов варьировалось от 1243 человек из Инты до 127 человек из Княжпогостского района.
47% опрошенных (в целом по республике) удовлетворены транспортным обслуживанием, а 35% — не удовлетворены. Год назад соотношение было следующим: 49% удовлетворены, 37% — не удовлетворены. В 2019-м пропорция была 54% и 35% соответственно.
Самый высокий уровень удовлетворенности данным видом услуг — в Инте (79%) и Корткеросском районе (74%), а самый низкий — в Койгородском районе (23%) и Воркуте (19%).
В Сыктывкаре ситуация за последние два года не изменилась: удовлетворен качеством транспортного облуживания каждый третий горожанин (35%), не удовлетворен — каждый второй (51%). А вот в 2019-м, судя по опросу, ситуация была лучше, так соотношение было 38% и 44% соответственно.
Говоря о неудовлетворенности, респонденты рассказывали, что их не устраивает график движения (41%), плохое техническое состояние транспортных средств (29%), а также отсутствие прямого сообщения с нужным населенным пунктом или точкой внутри округа (22%). Среди остальных причин неудовлетворенности — отсутствие прямых рейсов до населенных пунктов, переполненные автобусы, хамство водителей, отсутствие автостанции, несоблюдение графика движения автобусов, пишет БНК.