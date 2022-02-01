В Сыктывкаре росгвардейцы поймали подозрительных людей, которые вышли из леса посреди ночи

Минувшей ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, напротив дома №50 по улице Микушева в столице Коми обратили внимание на группу молодых людей, которые вышли из заснеженной лесной территории, сели в автомобиль и уехали.

Применив специальные светозвуковые сигналы, росгвардейцы остановили транспортное средство, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и проверить граждан по учетам. После того как молодые люди покинули салон, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили на заднем пассажирском сиденье прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, также росгвардейцы заметили, что один из сыктывкарцев имеет визуальные признаки опьянения, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Коми.