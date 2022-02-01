В 2022 году в Коми отремонтируют больше 30 километров дорог

В 2022 году в Республике Коми отремонтируют 34,41 км дорожного покрытия, а установят освещение на 3,85 км. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



В настоящее время заключены 100% запланированных контрактов по ремонту автомобильных дорог: четыре государственных и три муниципальных. Общее количество объектов ремонта 16, из них 4 – по дорогам республиканского значения, 12 – по дорогам местного значения. Все объекты уже законтрактированы.



Ремонтные пройдут на 12 объектах улично-дорожной сети Сыктывкара: 379 метров на участке по ул. О. Кошевого, 478 метров на участке по ул. Охотничья, 659 метров на участке по ул. Маегова, 959 метров по ул. Магистральная, 326 метров по ул. Нагорный проезд, 1 км 602 метра по ул. Куратова, 244 метра по Пушкинскому проезду, 244 метра на ул. Судостроительная.



Также отремонтируют три километра подъезда к зверохозяйству, более километра подъезда к промышленному узлу «Дырносский» – Индустриальная, более километра автомобильной дороги «Подъезд к Аэропорту». В поселке Краснозатонский по ул. Трудовая отремонтируют 500 метров Обхода центральной части.

Кроме того, пройдет ремонт на четырех объектах регионального значения.

На участке Сыктывкар - Пузла - Крутая автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск пройдут работы по освещению дороги протяженностью 3 км 850 метров.



Отремонтируют почти 8 километров автодороги Занулье - Матвеевская - Гарь - Коржинский на участке Занулье - граница Кировской области. На участке Обход г. Сыктывкара автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар отремонтируют 3 километра, а на участке Веселовка - граница Пермского края автодороги Сыктывкар - Кудымкар - Пермь – 10 километров.