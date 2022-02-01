Анкеры для гипсокартона — виды и особенности применения

Если для крепления тяжелых предметов использовать классические распорные анкерные системы, это может привести к разрушению отделки. Поэтому под гипсокартон были разработаны специальные анкерные крепежи, способные выдержать предметы весом 15-50 кг и выше.

Гипсокартон — недорогой и простой в монтаже отделочный материал, который позволяет получать идеально ровную поверхность. Но у него есть один недостаток — это повышенная хрупкость при нагрузке. Об этом нужно помнить перед тем, как навешивать на него осветительные приборы, декоративные потолки или полки.

В зависимости от принципа действия их можно разделить на два класса:

Сквозные (разжимающиеся). Таким креплениям требуется пустое пространство с обратной стороны листа, чтобы анкерная втулка смогла раскрыться и прочно зафиксировать винт. К ним относятся дюбели-бабочки и пружинные крепежи. Проходные. Такие элементы можно использовать в местах, где обшивка вплотную прилегает к стенам. Они имеют длину меньше толщины плиты и специальную резьбу с широким шагом, бывают со сверлом и без. Проходные крепления со сверлом действуют как самонарезающие винты - их вкручивают в гипсокартон, а затем используют шуруп.

ВАЖНО. Выбирать необходимо изделия из качественных материалов с антикоррозионным покрытием (например, из прочной стали с оцинковкой). В противном случае распорка крепежа не сможет создать достаточно сильную фиксацию, чтобы долго удерживать тяжелую конструкцию.

Чтобы не допустить ошибку при выборе анкера для гипсокартона, рассмотрим особенности применения каждого вида крепежа.

Пружинные крепления

Их основное преимущество — легкость и быстрота установки. Достаточно лишь просверлить отверстие в гипсокартоне, а затем вставить в него стержень с прижатыми лопастями. Финишная фиксация производится с помощью ввинчивания гайки с шайбой. Благодаря специальной пружине лопасти разворачиваются с обратной стороны обшивки и устанавливаются в нужном положении, распределяя статическую нагрузку на большую площадь. Тем самым анкер надежно удерживается в одном положении.

Пружинные элементы могут идти в комплекте с винтом, кольцом или шпильками с крюком. Они применяются для монтажа потолочных карнизов, подвешивания люстр или фальшбалок на потолок. Для установки тяжелого настенного оборудования (бойлеров, батарей) они не подходят.

Дюбели-бабочки

Такое название анкер получил за то, что в затянутом состоянии очень похож на бантик-бабочку. Крылышки, расположенные на внешней части цилиндра с прорезями, раскрываются при вкручивании шурупа и упираются в поверхность гипсокартона с обратной стороны. В задней части элемента присутствуют дополнительные ребра жесткости, которые упираются в металлические выступы и увеличивают прочность раскрытых лепестков.

У разных изготовителей форма анкера может отличаться (иметь разный размах «крыльев», радиус винта, длину шейки, толщину ребер у головки дюбеля), выпускаться из металла или пластика, идти в комплекте с гайкой, кольцом, крюком или Г-образной головкой. То есть подходить под разные рабочие нагрузки и толщину ГКЛ.

Анкер Молли — самый известный представитель данного вида.

Это крепления, которые изготавливаются исключительно из стали и имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии. Они состоят их 2-х частей - металлической втулки (цанги) и винта с потайной или полукруглой головкой (винт может не идти в комплекте).

Дюбели Молли имеют достаточно высокую стоимость. Но пользуются высокой популярностью, так как отличаются прочностью, надежностью и способностью выдерживать большой вес (до 35 кг) за счет создания широкого упора с обратной стороны обшивки. В данный момент они есть в ассортименте всех крупных производителей: у HILTI — версия HHD, у FISCHER — HM, у MUNGO — MHD, у SORMAT — MOLA.

Для установки Молли необходим специальный инструмент, который приводит крепеж в «боевую готовность» (можно использовать обычные плоскогубцы). С его помощью винт слегка вытягивается на себя, а зацепы сгибаются. После чего уже можно крутить винт отверткой, чтобы они согнулись до упора. Но все эти манипуляции необходимо делать уже после того, как дюбель в закрытом виде был установлен в отверстии в гипсокартоне.

Одно из преимуществ Молли — анкеры можно использовать повторно, так как дюбель легко демонтируется из стены без потери своих свойств.

Проходные винтовые крепления

Данные крепежи в качестве удерживающего фактора используют силу трения и сопротивление материала разрушению в зоне проходного отверстия. Встречаются разных видов: металлические и пластиковые, со сверлом и без сверла. Стальные с наконечником в виде сверла не нуждаются в посадочном гнезде, пластиковые – только в намеченном углублении. Их вворачивают в гипсокартон, а затем крепят саморезом навешиваемый предмет.

Дюбель Дрива — металлический представитель винтового варианта с саморезом.

Разработан специально для слабых оснований, выглядит как конический стержень, по которому расположилась крупная винтовая нарезка с большим шагом. За счет острого наконечника на конце шурупа дюбель легко врезается в гипсокартон и надежно фиксируется. В плоской шляпке метиза имеется специальное отверстие под шуруповерт или отвертку «на крест», что позволяет легко вкрутить саморез в стену.

Популярность дюбеля Дрива обусловлена высокой надежностью, небольшой ценой и легкостью монтажа/демонтажа. Но есть одно условие его применения — наличие небольшого пространства за плитой. Используется для фиксации на ГКП средних и тяжелых по весу предметов (25-50 кг), когда использование другого типа анкеров невозможно из-за малого пространства за обшивкой.

Заключение

Вешать тяжелые предметы на гипсокартонные основания несложно, нужно только рассчитать нагрузку и толщину базового основания, а затем применить соответствующие крепежи и технологии. В результате можно получить надежную фиксацию даже очень массивных бытовых приборов и элементов интерьера.