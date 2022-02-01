«Байкал Электроникс» начнет серийные поставки для высокопроизводительных решений

Разработанный для применения в серверных решениях, системах хранения данных и суперкомпьютеров отечественный процессор Baikal-S начнет серийно поставляться для нужд компаний-потребителей в IV квартале 2022 года. По словам генерального директора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова, стартовые предсерийные экземпляры в количестве 600 штук будут поставлены в марте текущего года.

Испытания устройства, проведенные в декабре 2021 года, показали, что российский процессор превосходит исходные проектные характеристики по реальным показателям. В то же время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, выделившее для компании-разработчика субсидию в размере 433 миллионов рублей, из-за нарушения срочных обязательств получателя субсидии направило иск с требованием штрафных санкций и выплаты в их рамках 257 миллионов рублей. Евдокимов признает правомочность действий ведомства в рамках сложившейся юридической практики и правового поля в целом, отмечая в то же время, что задержки произошли в связи с переоценкой технических требований, вызванных потребностью создания действительно передового и современного высокотехнологичного продукта.