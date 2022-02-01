В одном из городов Коми продлили карантин в школах

Школьники Ухты останутся на дистанционке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации Роспотребнадзора Коми, с 24 по 30 января в Ухте за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 3 688 человек, в том числе детей – 1 292, из них 561 – школьники. Превышение эпидемического порога среди учащихся составило 103,2%.