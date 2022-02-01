В этот день могут реализовываться надежды: гороскоп на 2 февраля

Этот день символизирует ложь, обман, кражи. Овны будут разочарованы в ком-то из близкого окружения. Тщательно проверяйте поступающую информацию (чтобы она не оказалась ложной), правильно оформляйте документы, следите за сохранностью своего имущества.

Вас ждут контакты с интересными неординарными людьми. Общаясь с ними, вы неожиданно откроете новые источники доходов, о которых раньше не подозревали. Руководители Тельцы сумеют найти правильный выход из спорной ситуации. Бизнесменам необходимо тщательно просмотреть свои дела.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Близнецы

На фоне суеты и обычных ежедневных хлопот вы можете получить Божественное откровение через беседу с необычным человеком, вещий сон, чтение Библии или книг о житии святых. Хороший день для посещения храма, духовного общения, задушевных бесед с друзьями и близкими.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Рак

Многие Раки будут вынуждены тратить большие деньги на авантюры, сомнительные предприятия. Может быть, вы рискуете совершенно неоправданно, польстившись на большую прибыль, которую можете и не получить, тем самым вы обрекаете себя на неудачу.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Лев

Аспекты планет сделают этот день очень сложным для любовной сферы. Эмоции накалены до предела. Не исключены разлуки, расставания, временные разрывы. Вероятна нестабильная обстановка в семье. Если вам кто-то надоел, то на время разойдитесь с этим человеком в разные стороны. Мудрые говорят: «Большое видится на расстоянии». В конце дня избегайте финансовых махинаций — это западня.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Дева

Сегодня многим Девам будет трудно справляться с круговертью событий. Встречи могут срываться по не зависящим от вас причинам. В первой половине дня ищите возможности для наведения мостов и сбора полезной деловой информации по всем интересующим вас вопросам.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Весы

Вероятно, ваши расходы по дому превысят, на ваш взгляд, разумные пределы. Поэтому в супружеских отношениях возможно значительное охлаждение. Вы будете обидчивы сверх меры. Постарайтесь не реагировать на мелкие обиды и не мстить по пустякам, это совсем не в ваших интересах. Созерцайте, как делают это японцы, цветущий сад.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Скорпион

Влияние планет усиливает лень, склоняет к беспорядку и неряшливости. Много сил потратится на мелочи жизни и ненужную суету. Общий совет для Скорпионов в этом случае: меньше говорите и больше делайте, особенно в том, что касается конкретных проектов и помощи людям.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Стрелец

Между Стрельцами и их близкими может «пробежать черная кошка» на почве ревности, скорее всего беспочвенной. Вам следует обуздать свой слишком критичный ум, острый язык, различные предубеждения, улучшить отношения с братьями и сестрами, самокритично анализировать свои поступки и отказаться от поспешных решений.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Козерог

В этот день ваши дела могут затормозиться, а усилия не достигнут цели. И все из-за того, что вам будет трудно правильно выбрать точку приложения сил. Вас могут использовать в корыстных целях. Не соглашайтесь менять работу, даже если вам посулят золотые горы.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Водолей

В этот день могут реализовываться надежды. Будучи очень любознательными и разносторонне развитыми, многие Водолеи найдут такую работу, которая им будет интересна, и они смогут проявить себя. Вы, бесспорно, талантливый человек, но при этом не должны пренебрегать мнением окружающих. Вам готовы помочь, следует лишь позволить это сделать.

Гороскоп на 2 февраля 2022 года Рыбы

Болезнь, возникшая в этот день, - следствие коллективного поля зла и результат снятия защиты. Операции в этот день приводят к нежелательным последствиям. Залог успешного лечения — уединение, очистка организма, голодание, пост и молитвы.