Сыктывкарка продает автографы Кэмерон Диаз, Джимма Керри и Арнольда Шварцнеггера

— Раньше увлекалась автографами знаменитостей, находила их адреса и писала письма с просьбой прислать мне автограф. Некоторые отвечали, некоторые нет, - поделилась сыктывкарка.

Сыктывкарка продает автографы голливудских звезд за небольшие деньги. Она рассказала “Pro Город”, как они к ней попали.

Сейчас Елена больше не занимается этим, поэтому и продает собранные автографы. В ее коллекции есть подписи Джимма Керри, Арнольда Шварцнеггера, Кэмерон Диаз, Дэвида Суше, Софи Тернер и других звезд. Цена за карточку с подписью варьируется от 500 до 1000 рублей за штуку.