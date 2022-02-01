39% жителей Коми не поняли, болели ли они «короной»

Народный фронт подвел промежуточные итоги исследования качества медпомощи в регионах при COVID-19. Общественники сделали выводы на основе опроса людей, который запустили 21 января, при этом точное количество участников не называется.
Исследование ОНФ показало, что более 55% граждан в Коми прошли вакцинацию, еще 2% – в процессе. Из них 61% привились с целью защитить от коронавируса себя и свою семью. Около 49% опрошенных не вакцинировались, так как переболели ковидом и у них есть антитела.
Более 39% респондентов не смогли ответить, болели ли они коронавирусной инфекцией, в то же время у 21% диагноз не был зарегистрирован в медорганизации. Более 40% опрошенных проходили ПЦР-тестирование с подозрением на заболевание.
Дозвониться в регистратуру поликлиник и на номера горячих линий смогли 90% жителей Коми, каждый третий звонивший потратил на это более получаса.
Также в ходе опроса оказалось, что половина из опрошенных находясь в активной стадии заболевания коронавирусной инфекцией, самостоятельно ходили за лекарствами в аптеку, тем самым нарушая режим самоизоляции. А бесплатными препаратами для лечения коронавируса на дому обеспечены всего 30% участников исследования.
Свои предложения по решению выявленных проблем Народный фронт направил в правительство региона. Промежуточные итоги опроса легли в основу доклада для Президента России. Мониторинг продолжается.