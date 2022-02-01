39% жителей Коми не поняли, болели ли они «короной»

Народный фронт подвел промежуточные итоги исследования качества медпомощи в регионах при COVID-19. Общественники сделали выводы на основе опроса людей, который запустили 21 января, при этом точное количество участников не называется. Исследование ОНФ показало, что более 55% граждан в Коми прошли вакцинацию, еще 2% – в процессе. Из них 61% привились с целью защитить от коронавируса себя и свою семью. Около 49% опрошенных не вакцинировались, так как переболели ковидом и у них есть антитела.

Более 39% респондентов не смогли ответить, болели ли они коронавирусной инфекцией, в то же время у 21% диагноз не был зарегистрирован в медорганизации. Более 40% опрошенных проходили ПЦР-тестирование с подозрением на заболевание.