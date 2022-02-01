В Коми пропал 46-летний мужчина с зелеными глазами

В Коми ищут 46-летнего Владимира Алексееваича Рочева. Ориентировку с приметами пропавшего распространили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост - 170 см, русые волосы с проседью, серо-зеленые глаза, в день пропажи был в черной куртке с красными полосками, синие джинсы, черные кроссовки и черную с белым шапку.
В последний раз мужчину видели в садовом товариществе «Синеглазка» 20 января.
Информацию о местонахождении пропавшего сообщайте по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.