В Коми пропал 46-летний мужчина с зелеными глазами

В Коми ищут 46-летнего Владимира Алексееваича Рочева. Ориентировку с приметами пропавшего распространили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост - 170 см, русые волосы с проседью, серо-зеленые глаза, в день пропажи был в черной куртке с красными полосками, синие джинсы, черные кроссовки и черную с белым шапку.